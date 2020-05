Stewards Middelburg: De ene bezoeker luistert, de ander doet net of ik niet besta

"Soms voel het net alsof ik niet besta", zegt steward Bibi, die probeerde een fietser op de Vlasmarkt tegen te houden. "Ik word compleet genegeerd. Maar gelukkig zijn er ook bezoekers van het centrum die netjes met ons in gesprek gaan zodat wij kunnen uitleggen wat precies de bedoeling is en hoe we de stad veilig kunnen houden."

De stewards werden voor hun werkzaamheden uitvoerig gebrieft, want vorig weekend, toen er stewards ingezet werden, liepen de emoties zo hoog op, dat enkele stewards er de brui aan gaven. "We adviseren onze stewards gewoon om vriendelijk te blijven. Willen bezoekers en fietsers niet luisteren, laat dan maar gaan, we kunnen ze niet tegenhouden", vertelt stewardbegeleider Jeffry Aalbersberg.

Stewards op 1,5 meter afstand in het centrum van Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

"Vandaag valt het wel mee", zegt steward Joeri. "Het is een beetje ongemakkelijk om mensen erop te wijzen dat ze iets fout doen, maar over het algemeen vind ik dat iedereen er wel oké op reageert. Misschien zijn de Middelburgers het ondertussen wel gewend dat wij hier staan."

De gemeente Middelburg en de Vereniging Ondernemers Middelburg verwachten vanaf 1 juni grote drukte in de stad, in verband met de komst van toeristen. Er komen daarom looproutes, informatieborden en er is een grote kans dat de parkeergelegenheden voor fietsen in het centrum verwijderd worden. "Fietsen parkeren moet op de aangewezen plekken, zoals bijvoorbeeld op het Zusterplein", aldus Aalbersberg.