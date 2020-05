Gang-bingo en speciale cabine slepen Thoolse ouderen deze periode door

Het beschermen van de oudere bewoners, de meest kwetsbare groep voor een besmetting met het coronavirus, staat voorop. Maar de hele dag alleen op een kamer zitten, is ook niet goed, is de gedachte hier.

Praten over rolmopsen

"Het is zo fijn hem zo te zien." Anna Verwijs straalt als ze vertelt over haar bezoek aan haar vader in de spreekcabine. "We hebben het even over corona en de toestand daar omheen gehad, maar al snel weer over de leuke dingen. Over de lekkere boodschappen, zoals de rolmopsen die ik heb meegebracht, en de laatste roddels uit het dorp."

Microfoons

Aan de buitenkant van de zorginstelling in Sint-Annaland is een aantal weken terug een cabine gebouwd met een deur die dicht kan. Aan de ene kant, de kant van de cabine, zit een familielid. Aan andere kant, binnen dus, de bewoner. Praten gaat via twee boxen en twee microfoons. Er tussen zitten de buitenramen van de instelling.

Anna: "Het is zo veel beter dan beeldbellen. Dan zat mijn vader met zijn vinger op de camera of begreep hij niet goed hoe het werkte." Ook vader Verwijs is tevreden: "Gezellig zo hoor."

Maar die onzekerheid... Het is nu gelukkig rustig. We leven van dag tot dag. En genieten van momenten als deze." familielid Anna Verwijs

Anna vindt het vreemde, onzekere tijden. Bij de zorginstelling van haar vader is op dit moment één persoon besmet. Een paar weken terug waren twee medebewoners op de afdeling van haar vader dat ook. De afdeling ging toen op slot. "Dat is naar. Je maakt je zorgen. Het contact liep via de zorgmedewerkers, die hielden me wel goed op de hoogte. Maar die onzekerheid... Het is nu gelukkig rustig. We leven van dag tot dag. En genieten van momenten als deze."

Eenzaamheid werd groter

Petra Bollier van de Schutse Zorg: "We zijn een aantal weken geleden gestart met acht bezoekmomenten per dag en zijn vorige week uitgebreid naar twaalf momenten. De families en bewoners hadden echt behoefte aan familiecontact. De eenzaamheid werd steeds groter. Kleinkinderen, echtgenotes, kinderen en vrienden zijn welkom in deze cabine. Ze kunnen een afspraak maken."

Gang-bingo bij zorginstelling De Schutse (foto: Schutse Zorg)

Bollier had het liever allemaal anders gezien. Veel activiteiten kunnen niet meer. Samen fietsen, een eindje lopen. Zwemmen. "De momenten waar de bewoners van opleven." Vrijwilligers mogen niet naar binnen. Maar Bollier en haar collega's houden de moed erin. "Dat doen de bewoners ook. Ze willen blijven leven, straks hun kind of kleinkind weer vastpakken. Dus ook wij proberen er het beste van te maken."

Gang-Bingo

Daarom zijn juist ook de activiteiten binnen volgens Bollier erg belangrijk. "Gang-bingo, zingen per gang en een binnentuin die coronaproof is. Het is nodig. Een hele dag alleen op de kamer is niet gezond. We zetten ook in op individuele begeleiding, wat in deze tijd toch heel bijzonder is."

Zingen op de gang, ook coronaproof (foto: Schutse Zorg)

Anna maakt na haar bezoek de cabine schoon. De stoel, leuningen, deurknop, de tafel. Klaar voor het volgende bezoek. "Dag pa, tot zondag."