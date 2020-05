Tieners aangehouden na meerdere geweldadige berovingen in Middelburg

Politieagent (foto: ANP)

De spullen werden rond 14:00 uur gestolen van een jongen. Volgens de melder was hij tijdens het fietsen overmeesterd door twee jongens die hem dwongen zijn spullen af te staan. Het duo ging er direct vandoor. Het geschrokken slachtoffer bleef verbouwereerd achter en belde voor hulp. Met het sturen van een Burgernet-bericht werd hulp van het publiek gevraagd.

Zoektocht in de buurt

Terwijl de zoektocht door meerdere agenten bezig was, werd een nieuwe beroving gemeld. In de buurt van de eerste beroving werden twee jongens beroofd van hun frietjes en milkshake. Voor agenten reden om direct in de wijk te gaan zoeken. Hierbij werd één van de verdachten gevonden. Het duurde niet lang voor de politie de verblijfplaats van de tweede jongen had achterhaald.

Derde melder

Kort nadat de tieners waren aangehouden meldde zich opnieuw iemand bij de politie. Deze jongen zou in de omgeving van de eerste beroving overmeesterd zijn. De poging lukte niet en de verdachten vertrokken zonder buit. Beide verdachten worden door de recherche gehoord. Het tweetal wordt onder meer verdacht van het plegen van beroving met geweld en poging beroving. Het onderzoek loopt.

Zwarte spiegelreflexcamera met telelens en telescoop spoorloos na beroving (foto: Politie Zeeland)

Uit onderzoek is gebleken dat de jongens de gestolen rugzak met inhoud in de omgeving van het station in Middelburg gedumpt. De rugzak is gevonden maar de inhoud is spoorloos. Het gaat om een zwarte spiegelreflexcamera met telelens en een telescoop.