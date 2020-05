Erehaag van honderden meters voor Max (17)

Vanwege het coronavirus konden belangstellenden niet op de gebruikelijke manier afscheid nemen. Daarom werd er gekozen een erehaag te vormen voor de rouwstoet. De mensen stelden zich op langs de dijk waar het ongeluk gebeurde.

De politie schat in dat er zo'n achthonderd mensen een laatste groet kwamen brengen. Een van hen was Fleur, leeftijdsgenoot en goede vriendin van Max. "Ik ben blij dat we deze erehaag hebben gevormd om toch mooi afscheid te nemen van Max", zegt Fleur. "Ik denk dat Max, als hij dit heeft gezien, trots kan zijn op hoeveel mensen hier aanwezig zijn geweest."

Max (17) uit De Griete komt op zaterdagmorgen 16 mei om het leven bij een noodlottig ongeval. Het onderzoek is inmiddels gesloten omdat volgens de politie geen sprake is van een misdrijf.

Een andere goede vriend van Max is Joost. Hij kijkt terug op een mooi afscheid. "Ik vind het mooi dat we deze erehaag hebben gevormd en dat we op deze manier afscheid hebben kunnen nemen."

'Max was een levensgenieter'

'Een echte levensgenieter'. Zo omschrijven Fleur en Joost hun overleden vriend. Ze kenden hem van school en van de hockeyvereniging waar hij lid van was. Ook was hij altijd in voor een feestje. Fleur: "Dan zei hij 'ja hoor, kom maar met zijn allen naar hier'. Hij was iedereens vriend." Joost: "Hij ging zijn dromen achterna, hij heeft de halve wereld al gezien."

De afgelopen week heeft de vriendengroep veel steun aan elkaar gehad. Door het mooie weer konden ze veel naar de plek toe waar de 17-jarige jongen om het leven kwam. Ze zaten dan bij de bloemen die daar zijn achtergelaten en daar ook nog steeds lagen toen de rouwstoet er langs trok.

De rouwstoet trekt langs de erehaag (foto: Omroep Zeeland)

Toen de stoet voorbijtrok was er niets te horen. Alleen de wind die soms hard door de velden vloog. Ook de stapvoets rijdende stoet leek geruisloos aan de belangstellenden voorbij te trekken. Na de stoet bleef de erehaag nog minuten lang in stilte staan. Daarna zochten verschillende mensen steun bij elkaar om vervolgens allemaal de plek van rouw weer te verlaten.

