Blijdschap bij skaters in Middelburg: Populaire skatebaan voor het eerst sinds weken weer open

De baan aan de Grote Sternstraat is de enige in de stad. Daarom was het de afgelopen weken improviseren voor de jongeren. Zo waren de skaters bijvoorbeeld op het Abdijplein te vinden.

Nu het weer op de vertrouwde baan kan, is de opluchting groot. "Uiteindelijk is het op het park veel lekkerder dan ergens anders. Daarom is het heel erg fijn om hier weer terug te zijn", vertelt skater Ruben.

Erg bewust

Met vijftig jongeren die op een zaterdagmiddag op de baan te vinden zijn, is het soms nog wel eens lastig om anderhalve meter afstand te houden. Toch zijn de skaters ervan bewust dat de baan zomaar weer gesloten wordt als ze daar niet aan houden. "We proberen ons daar zoveel mogelijk aan te houden. Die ene procent van de tijd is dat niet mogelijk, maar in principe houden we ons daaraan", vertelt Rik.

Als de skaters zich niet aan de regels houden, riskeren ze dat het park opnieuw gesloten wordt. Voor de jonge skaters tot en met zeventien jaar staat er ook nog een boete op van 95 euro bij een overtreding van de anderhalve meter regel. De skaters van achttien jaar en ouder moeten met 390 euro nog een stukje meer betalen als ze niet aan de regels houden.