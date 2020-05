ZeeDoc: Brieven uit Veere

Nescio in de Campveerse toren (foto: Joop Span)

Brieven uit Veere is een historisch-documentaire film, waarin speelfilmscene's worden afgewisseld met "oral history". De teksten in de film zijn ontleend aan de brieven die Nescio tijdens zijn reis aan zijn vrouw schreef. Hij maakte zijn reis naar Zeeland om bevrijd te worden van zijn gevoelens van zwaarmoedigheid. Bij zijn aankomst in Middelburg schrijft hij "ik was moe en onplezierig" terwijl hij aan het eind van zijn verblijf in Veere spreekt over zijn gevoelens van tevredenheid en "welbehaaglijkheid'. Zijn brieven zijn het verslag van een geslaagde zoektocht naar geluk.

Nescio op karretje (foto: Joop Span)

In de brieven beschrijft Nescio het dagelijks leven in Veere; zijn ontmoetingen met de vissers; hij beklimt de toren en staart over het water vanaf de steiger bij de Campveerse toren. De brieven laten zich lezen als korte verhalen.

De roots van regisseur Joop Span liggen in Veere. Zijn grootvader was jarenlang onderwijzer op de Christelijke basisschool in Veere. Bij het lezen van de verhalen van Nescio herleefde bij Span, de herinneringen aan het oude Veere.

In zijn documentaire heeft hij een koppeling gemaakt tussen het Veere zoals hij het via zijn grootouders heeft leren kennen en het Veere, zoals Nescio het in zijn brieven optekende. "Het is een min of meer literaire film geworden". zegt Span. "Een bevriende acteur wilde Nescio wel spelen."

Luister hier naar het gesprek dat Elias den Hollander had met Joop Span.

Joop Span: Nescio leefde op in Veere