Door coronacrisis vallen veel vrijwilligers in een gat

Al heel haar leven doet Corry Spies vrijwilligerswerk. Ook nu ze zelf in een rolstoel zit en voor een groot deel is afgekeurd. "Ondanks dat heb ik nog veel te bieden." Ze baalt dat ze niet naar de afdeling kan. "Ik ben inmiddels van die mensen gaan houden. Ik mis ze echt."

Herinneringen

Ze bezoekt twee keer per week cliënten van zorgcentrum Buitenrust. Ze geeft er handmassage en werkt er met de 'cradle'. Dit is een houten klankschaal die bij aanraking geluiden produceert zoals van de zee of vogels. "Die roepen vaak herinneringen bij mensen die normaal moeilijk contact maken, zoals demente mensen. Als ze die geluiden horen zie je dat sommigen blij worden, of dat hun ogen gaan schitteren. Zo ontstaat er contact", zegt Spies.

Corry Spies en de klankschaal die ze tijdens haar vrijwilligerswerk gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

Als alternatief is Spies nu van een van de cliënten belmaatje geworden. "Dat is leuk, zo houd ik toch nog een beetje contact met de afdeling en de medewerkers hier. Maar het is op afstand. Ik zou liever gisteren dan vandaag aan de slag gaan."

Honderden vrijwilligers

Op de verschillende locaties zijn er in totaal ruim vierhonderd vrijwilligers actief. Van buschauffeur tot wandelmaatje, van spelleider tot puzzelmaatje. Franca Beirnaert merkt dat velen het moeilijk vinden om thuis te zitten.

"Er echt zijn voor iemand, iets voor een ander kunnen betekenen en contact hebben, dat is er niet meer. Sommige vrijwilligers zijn twee uur in de week actief. Anderen veertig uur in de week. Dat is een daginvulling voor ze en dat biedt structuur. En nu zitten ze thuis, terwijl ze gewend zijn voor anderen te zorgen. En ook thuis is dat kringetje kleiner geworden."

Alternatief

Veel vrijwilligers doen nu alternatief vrijwilligerswerk. Zoals kaartjes schrijven, boodschappen doen voor zorgmedewerkers of, zoals Corry, belmaatje zijn.

Zorgstroom telt 425 vrijwilligers. Volgens de organisatie zitten velen te popelen om weer te beginnen (foto: Omroep Zeeland)

Beirnaert probeert via mails en berichtjes het contact met de vrijwilligers te behouden. "Laatst heb ik een gedichtje meegestuurd. Daar kreeg ik zoveel reacties op. Mensen belden me zelfs om te bedanken, met, 'wat lief dat je aan me hebt gedacht'."



Hoeveel vrijwilligers er in Zeeland actief zijn is moeilijk te achterhalen. Volgens de laatste cijfers van het CBS zet bijna de helft van alle Nederlanders boven de vijftien jaar zich minstens één keer per jaar in als vrijwilliger.