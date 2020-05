Uit het sportarchief: Een jonge Fabian Cancellara wint de ZLM Tour

Veel archiefbeelden van de wedstrijd zijn er niet meer, maar oud-voorzitter Danny Moens weet nog goed hoe Cancellara die dag won. "Het was een hele saaie wedstrijd eigenlijk. 150 kilometer lang gebeurde er niet veel. Cancellara reed ter hoogte van Het Goese Meer naar de kopgroep en hij ging er gelijk overheen. "

Cancellara, toen 21 jaar oud, kwam alleen over de finish en op zes seconden volgde de achtervolgende groep. Juist dat was ook een manier waarop Cancellara later vaker won. De editie van 2002 blijft voor Moens dus heel erg speciaal. "Vooral omdat je nu weet wat hij daarna allemaal gepresteerd heeft. Dan is het nu extra leuk dat hij op de erelijst staat."

Oud-voorzitter Danny Moens over hoe Fabian Cancellara in 2002 de ZLM Tour won

De 'Beer van Bern' won later drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. Ook werd hij vier keer wereldkampioen tijdrijden. Wat Moens betreft dus de mooiste naam op de erelijst van de wedstrijd. "Toen hij in 2010 de Ronde van Vlaanderen won, dachten wij: 'Hé, dat is dezelfde die bij ons won'. Daarom is die editie van 2002 een enorm hoogtepunt."