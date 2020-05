Omdenken in de coronacrisis: groothandel voor de horeca wordt pop-up supermarkt voor particulieren

De schappen van de tijdelijke supermarkt, gevestigd in een loods van de vis- en vleeshandel, moeten iedere dag worden bijgevuld, zegt Nelline Goedegebure van het bedrijf. "Het loopt iedere dag storm. We begonnen heel snel na het uitbreken van de crisis met deze pop-up supermarkt en in het begin stonden er rijen buiten. Mensen kwam echt hamsteren."

Waar moet je heen met twaalf pallets verse vis?

Toen op zondag 15 maart bekend werd gemaakt dat de horeca direct moest sluiten was het een moeilijk moment volgens Goedegebure: "Diezelfde avond kwam er nog een bestelling met twaalf pallets verse vis vanuit Denemarken binnen. We hadden ook een loods vol met vlees en dergelijke die we aan de horeca zouden leveren. Opeens viel dat stil."

Bij de pakken neerzitten was geen optie. "Een dag later zijn we gaan denken hoe we dit op zouden kunnen lossen. We hebben de schouders eronder gezet en toen hebben we binnen twee dagen deze supermarkt geopend."

De pop-up supermarkt van G&B in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

De runnen van de winkel in een van de loodsen is nog wel een leerproces voor het bedrijf. "In het begin verpakten we bijvoorbeeld vleeswaren in pakken van 500 gram. Dat was voor particulieren natuurlijk veel te veel. Nu hebben we een machine gekocht om kleinere hoeveelheden te kunnen verpakken zodat de klanten er ook meer aan hebben."

Leveren aan particulieren blijft

Die investering is gedaan met het oog op de toekomst, want volgens Nelline Goedegebure is dit niet een tijdelijke oplossing: "Er komen veel verzoeken van mensen binnen of we dit voortzetten. Het leek ons al langer leuk om ook aan particulieren te leveren, dus we gaan hier na de crisis ook zeker mee door."