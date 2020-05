Boosheid over overlast in Vlissingen: 'zet de Mobiele Eenheid in'

De skyline van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

'Had het niet voor de hand gelegen de Mobiele Eenheid in te schakelen, of in ieder geval paraat te hebben?', is één van de vragen.

De partij, met twee zetels in de gemeenteraad, wil weten of er de afgelopen week genoeg is ingespeeld op de verwachte toeloop naar de stranden toen het lekker weer was. "Er is een vaste groep jongeren die de stad met scooters onveilig maakt. Zo worden die vaak gezien in de omgeving Scheldestraat en ook op de Boulevard, waar zij de afgelopen dagen tijdens een absoluut verbod toch met hoge snelheden te zien waren." POV wil weten of de ingehuurde stichting ROAT, een organisatie die probleemjongeren in de gaten houdt, genoeg heeft gedaan om de overlast te voorkomen.

Toezicht

De fractie vindt dat het toezicht door de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) te kort is geschoten en vindt dat 'gezien het grote belang van de volksgezondheid' de Mobiele Eenheid ingeschakeld had moeten worden.