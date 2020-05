Dichte grens zorgt voor rustige koopzondagen in Sluis

Sancho Jansen is voorzitter van de Middenstandsvereniging van Sluis. Hij is inmiddels gewend aan dit beeld tijdens de koopzondag, maar het blijft zeer doen. "Het is heel kalm. Corona geeft een zware slag aan winkelstad Sluis."

Sluis wordt volgens Jansen harder getroffen dan andere winkelcentra in de rest van het land. Die draaien door op hun gebruikelijke Nederlandse klantenbestand. Sluis is van haar Belgische klanten afgesneden. Jansen: "Geen dagjesmensen en het feit dat we weinig eigen bevolking hebben, zorgt ervoor dat we bijna helemaal leeg zijn."

In het begin van de coronacrisis bleven winkels vaker dicht, ook om de kosten te drukken. Inmiddels zijn de winkels in Sluis weer zeven dagen per week geopend, maar wel met iets kortere openingstijden.

Sancho Jansen, voorzitter Middenstandsvereniging Sluis (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemersvereniging van Hulst herkent het beeld dat door de collega's uit Sluis wordt geschetst. Ook daar zijn de Belgische klanten belangrijk. Maar Sluis wordt waarschijnlijk harder geraakt omdat ze een kleinere eigen bevolking hebben dan Hulst.

Horeca en grens

De ondernemers in Sluis kijken ondertussen uit naar 1 juni. Als de horeca weer open mag, hopen ze dat mensen weer een langer bezoek kunnen brengen aan Sluis. De datum waarop de Belgische grens open gaat is nog belangrijker. Die staat nu op 8 juni, maar dat kan nog worden verschoven door de Belgische overheid.