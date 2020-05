Automobilist met lachgas rijdt over stoep in Middelburg

Lachgas ballon-archief (foto: ANP)

Hij kreeg een rijverbod voor 24 uur. Een paar minuten later zag de politie de man toch weer rijden in de Schepenenlaan. De automobilist probeerde aan de politie te ontsnappen door over de stoep te rijden in de Johan Lesagestraat.

Toen de man opnieuw werd aangehouden had hij een lachgas ballon in zijn mond. Ook vertoonde hij recalcitrant gedrag. Hij is aangehouden voor het rijden tijdens een rijverbod.