Rapport Wientjes over compensatie marinierskazerne uitgesteld

Bernard Wientjes (foto: ANP Foto)

Veel wil Wientjes, oud-topman van werkgeversorganisatie VNO-NCW, niet kwijt over het uitstel. Hij benadrukt dat er geen sprake is van vertraging van zijn werkzaamheden, maar dat zorgvuldigheid nu belangrijk is.

Staatssecretaris Knops

Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Wientjes had deze maandag een afspraak met staatssecretaris Raymond Knops, die de compensatie voor Zeeland in zijn portefeuille heeft. Maar die afspraak is verzet naar 8 juni. In een reactie laat Wientjes deze morgen weten dat de datum voor de presentatie van het rapport nog niet is vastgesteld, net als de 'wijze van presenteren', maar dat dat in ieder geval niet meer deze week wordt.

Haast

Wientjes benadrukte zelf telkens dat hij zijn rapport eind mei af wilde hebben, om het 'momentum voor Zeeland' vast te houden. De marinierskazerne stond net voor de uitbraak van de coronacrisis een paar maanden geleden nog hoog op de agenda in Den Haag, Wientjes had ook haast omdat in de herfst de campagnes beginnen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, waarbij hij vreesde dat de aandacht voor Zeeland zou verslappen.

Andere rijksdienst

De vertraging heeft mogelijk te maken met het plan voor een andere rijksdienst voor Zeeland. Wientjes vertelde politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland eerder, dat hij bezig is met een eventuele andere rijksdienst die naar Zeeland komt, in plaats van de marinierskazerne. Dat zou dan niet gaan om een grote rijksdienst van 2.000 mensen zoals de marinierskazerne. Meer informatie wilde Wientjes niet kwijt. Hij sprak van een 'zeer precair proces', waar Den Haag serieus naar werd gekeken. De kwestie zou gevoelig kunnen liggen bij andere provincies.

De Tweede Kamer gaf het kabinet enkele maanden geleden opdracht Zeeland 'ruimhartig' te compenseren, nu de kazerne niet naar Vlissingen maar naar Nieuw-Milligen op de Veluwe gaat. Het ministerie van Defensie bepaalde in 2012 dat de marinierskazerne vanuit de huidige standplaats Doorn naar Vlissingen zou verhuizen. In de kazerne zouden 1800 mariniers en 200 man ondersteunend personeel komen. De provincie Zeeland becijferde dat de kazerne Zeeland 28 miljoen euro per jaar zou opleveren, als de mariniers hier met hun gezinnen zouden komen wonen, werken en recreëren.

Cybercriminaliteit

De mogelijk andere rijksdienst voor Zeeland zou een nieuwe extra zwaar beveiligde gevangenis (EBI) kunnen zijn, klonk het eerder in Zeeland. Ook een nieuw instituut dat zich voor het Rijk gaat bezighouden met de bestrijding van cybercriminaliteit is genoemd. Daarnaast zou de optie op tafel liggen om toch een - kleinere - kazerne te bouwen, maar dan een gecombineerd gebouw voor de marine, douane en marechaussee.