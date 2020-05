Een nieuwe baan in coronatijd: 'Ik heb mijn collega's leren kennen via videobellen'

Egon Pas werkt nog maar net voor de Nieuwe Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Egon Pas is nieuw bij aannemerscombinatie Sassevaart die de bouw van de Nieuwe Sluis verwezenlijkt, maar nieuw in de bouwsector is hij zeker niet. Met zijn 26 jaar ervaring is hij geen 'bouwgroentje' meer.

Hij werkt voor het team CWG (Conditionering, Wegen en Grond) en zorgt ervoor dat er administratief een goed, technisch ontwerp ligt bij de oplevering van gebouwen, waardoor het onderhoud van die gebouwen in de toekomst op een juiste manier kan worden uitgevoerd. We spreken Egon Pas voor de rubriek de niet-thuiswerker.

Hoe is het om midden in de coronatijd van baan te wisselen?

"Ik begon met mijn nieuwe baan op de dag dat België in lockdown ging. Dat was erg spannend. In Nederland gingen de strengere maatregelen pas een week later in, dus was het moeilijk in te schatten wat mij te wachten stond. Kan ik nog wel gaan werken en mag ik de grens nog wel over?"

Je bent als Vlaming in Nederland aan het werk. Hoe is dat in deze tijd nu de grenzen gesloten zijn?

"Nu de grens oversteken gaat vrij vlot. Er zijn minder controles en de controles die er zijn, zijn oppervlakkiger. In het begin waren die controles veel 'steviger', alsof je weer even terug was in de tijd. Ik had best moeite met de ondervragingen van de politieagenten aan de grens.

Ik ben zelf heel positief over de aanpak van Nederland tijdens deze coronacrisis. Hoewel mensen de verschillen van de aanpak in beide landen vaak overschatten, want de meeste regels komen overeen, alleen heeft België een angstbeleid gevoerd en Nederland meer ingezet op het gebruiken van een gezond verstand. Dat maakt de mensen hier in Nederland op dit moment toch een stuk gelukkiger.

Bovendien kennen ze in Nederland de tijdelijke werkloosheidsregeling niet zoals die in België is. In België heeft hierdoor heel de bouwsector stilgelegen. Als het bouwterrein van de Nieuwe Sluis daar had gelegen, had de bouw toch zeker 1,5 maand stilgelegen."

De innige samenwerking tussen Nederlanders en Belgen maakt het extra speciaal." Egon Pas, projectmanager Nieuwe Sluis

Wat maakt het werken aan zo'n groot project als de Nieuwe Sluis mooi?

"Persoonlijk heb ik echt een passie voor waterbouwkundige werken en die heb je niet zoveel in België. In Nederland net iets meer, maar op zo'n grote schaal komt het niet vaak voor en dat maakt het fantastisch werk. De innige samenwerking tussen Nederlanders en Belgen maakt het extra speciaal. Twee verschillende culturen die samenkomen, zo kunnen we het beste van beiden combineren."

Waar bent u nu vooral druk mee?

"Ik houd me vooral bezig met datgene wat boven de grond gebeurt. Ik ben verantwoordelijk voor de gebouwen op en rondom het terrein, zoals de loods voor Rijkswaterstaat, het gebouw aan de dienstenhaven waar onder andere Multraship en de Koninklijke Marechaussee in komen te zitten en de bedieningscentrale. Ik lach altijd met mijn collega's: jullie werk zit straks allemaal onder de grond, maar dat van mij blijft zichtbaar!"

Lopen de werkzaamheden ondanks het coronavirus gewoon door?

"Alles kan gewoon doorgaan. Op dit moment zijn alle werkzaamheden nog buiten, want de nieuwe gebouwen staan er nog niet. We kunnen dus makkelijk afstand houden. Binnen op kantoor is wel alles anders. We hebben nog geen 'normale' vergadering gehad, alles gaat online. Ik heb mijn nieuwe collega's leren kennen via Teams. Dat is voor een oude Belg niet zo aangenaam. Ik zie mensen toch graag in het echt. Maar ja, zo zorgen we er wel samen voor dat de druk op de intensieve zorg niet te groot wordt."