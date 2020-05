Vier Zeeuwse dorpen in de race voor titel 'allermooiste dorp'

Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

De verkiezing van het allermooiste dorp, uitgeschreven door de ANWB, begon in februari in het ledenblad Kampioen. Daarin stond een lijst met veertig dorpen die de ANWB zelf had opgesteld. Noordgouwe, Dreischor en Nisse hadden een plaatsje op die longlist, maar Wemeldinge niet. Toch is ook 'de parel aan de Oosterschelde' doorgedrongen tot de genomineerden. Dat is dankzij lezers die gebruik maakten van de mogelijkheid om buiten de lijst om een dorp te kiezen.

In een boek, en misschien de titel

De plek in de top 50 betekent dat aan elk van de dorpen een hoofdstuk wordt gewijd in een ANWB-boek dat in september verschijnt. Bovendien kunnen de vier ook nog de titel 'Het allermooiste dorp van Nederland veroveren'. De jury maakt in september bekend voor wie die eer is weggelegd.

Nisse is een van de drie Zeeuwse dorpen die op de longlist van de ANWB staan (foto: Piet Grim | Verzeeuwigd)

Lees ook: