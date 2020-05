De mislukte marinierskazerne heeft een voorganger: Fort De Ruyter

Militair historicus Dennis van Nieuwenhuijzen beklimt enthousiast de restanten van Fort De Ruyter aan de oostkant van de Buitenhaven in Vlissingen. Vanaf de ruïne is het hele terrein waar de marinierskazerne had moeten komen goed te zien.

"De overeenkomsten zijn frappant, " zegt hij. "Het fort ligt nagenoeg op dezelfde plaats, het draagt dezelfde naam, maar laten we hopen dat de resultaten nu positiever zijn dan toen."

Napoleon had ambitieuze plannen

Fort De Ruyter uit de 20e eeuw is gebouwd op de plek waar in de Franse tijd, in de 19e eeuw dus, Fort Saint Hilaire stond. Dat moest deel uit gaan maken van een linie van verdedigingswerken. Maar na de val van Napoleon bij Waterloo (1815) kwam het daar niet meer van.

Militaire historicus Dennis van Nieuwenhuijzen vertelt over Fort De Ruyter

"Napoleon had hele ambitieuze plannen om van Vlissingen en omgeving een sterke marinehaven te maken. Maar ook die ambities zijn nooit tot volle wasdom gekomen," aldus Van Nieuwenhuijzen.

Historicus Dennis van Nieuwenhuijzen op Fort De Ruyter in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Honderd jaar later werd de draad opgepakt, maar snel ging het niet. Al in 1903 werden de eerste bouwplannen voor Fort De Ruyter gemaakt. Maar pas na elf jaar van debatteren, zelfs op internationaal niveau, ging de schop de grond in. Voor een paar jaar, want de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten.

Gebrek aan bouwmaterialen

"Er was een groot gebrek aan bouwmaterialen," zegt Van Nieuwenhuijzen. "Tot 1916 is er gebouwd, maar na de oorlog werd de bouw van militaire verdedigingswerken in Nederland stilgelegd. Dat gebeurde ook met een pantserfort in Den Helder."

In 1919 nog arriveerden de Krupp-kanonnen uit Duitsland die Nederland in 1913 had besteld, maar die zijn nooit gebruikt... ze werden omgesmolten.

Fort De Ruyter in Vlissingen werd als eerste fort in Nederland gemaakt van gewapend beton (foto: Omroep Zeeland)

De reactie van de Zeeuwse bevolking op het afblazen van het fort was lauw, maar op bestuurlijk niveau was er volgens Van Nieuwenhuijzen lichte irritatie. Net als nu bij de marinierskazerne, waarvan de bouw op het allerlaatste moment is afgezegd, waren ook honderd jaar geleden gronden onteigend waren en kosten gemaakt. "De gemeenten Vlissingen en Ritthem, toen nog zelfstandig, wilden dat er iets met de grond zou gebeuren", zegt de militair historicus.

Geen compensatie, dus: 'Zeeland, blijf drukken!'

Het liep allemaal uit op niets. Het fort bleef half afgebouwd en er kwam zelfs geen compensatie voor de gemaakte kosten. Ondanks de vele gesprekken die werden gevoerd met Den Haag.

Van Nieuwenhuijzen wijst erop dat de centrale overheid begin twintigste eeuw wel een andere positie had ten opzichte van de gemeenten dan nu. Bovendien had Zeeland toen, ook bestuurlijk, een echte eilandencultuur. "Ik denk dat de lobby-actie daardoor ook weinig zin heeft gehad. Nu zou ik zeggen: Zeeland, gemeenten en alle regionale overheden: blijf met vereende krachten drukken op het Rijk en zorg voor een goede compensatie."

Militair historicus Dennis van Nieuwenhuijzen (foto: Omroep Zeeland)

