Bastiaan en Milou (foto: KRO-NCRV)

In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland keken Bastiaan en Milou terug op het programma Boer Zoekt Vrouw van KRO-NCRV. "Ik ga me opgeven voor het programma, dacht ik", vertelt Bastiaan. "Ik werk hele dagen op de boerderij en zag geen dame." Maar liefst 167 brieven kreeg hij na zijn oproep.

'Ander universum'

"Ik zag zijn video op Facebook, want ik was geen vaste kijker van Boer Zoekt Vrouw", vertelt Milou. "Ik zag hem en zat gelijk in een ander universum." Milou keerde voor de speeddate met Bastiaan zelfs terug uit Los Angeles, waar ze op dat moment verbleef.

Daarna volgde een intensieve periode met tv-opnames van september tot en met december. De twee vonden elkaar in het programma, maar moesten de liefde voor elkaar lang geheimhouden. "Dat was heel zwaar voor Milou."

Minder gehaast

"Sinds maart zit ik hele dagen op de boerderij in Arnemuiden", vertelt Milou. "Het is lekker rustig. Ik pak het leven op na Boer Zoekt Vrouw en de coronacrisis." Voor Milou is het leven op de boerderij nieuw. "Ik ben het stadsleven gewend en een kantoorbaan. Soms roept het land als je iets met z'n tweeën wil gaan doen. Het is wennen, maar minder gehaast."

'Uitspraken uit het niets'

Milou ziet een toekomst met Bastiaan in Zeeland wél zitten, ondanks eerdere uitlatingen in het TV-programma. "Ik kende Zeeland niet. Het waren uitspraken uit het niets. Ik heb een baan voor de Europese Unie, maar ik kan ook voor een bedrijf of organisatie hier werken. Er zijn genoeg mogelijkheden."

Bastiaan en Milou zijn gelukkig samen (foto: KRO-NCRV)

Beluister hieronder de aflevering van de Zeeuwse Kamer