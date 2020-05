Eindelijk versoepeling in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg: 'Ik heb er echt onder geleden!'

Bijvoorbeeld Matty Sonke uit Kapelle. Haar moeder is blind en woont daar in het verpleeghuis Cederhof. Blij en opgelucht kwam ze na het bezoek naar buiten. "Heel bijzonder. Het was heel fijn om weer in het eigen appartement te zijn, een knoopje aan een blousje zetten, de bloemen in een vaas zetten, noem maar op. Gewoon lekker kletsen zonder dat er verder iemand bij is. Dus je kan je voorstellen hoe blij zij ook was."

Matty Sonke met haar moeder (foto: eigen foto)

Maar hoewel er een versoepling is zijn er, bijvoorbeeld in het Cederhof, strenge voorzorgsmaatregelen. Zo mag er alleen een vast familielid één uurtje per week op bezoek komen. Tijdens dat bezoek is een mondkapje verplicht en bij de ingang moet iedereen voor een warmtecamera gaan staan. Heb je verhoging? Dan blijft de deur dicht.

"En na afloop van ieder bezoek worden de handen en het gezicht van onze bewoners gewassen" vult directeur Inge van den Boomen aan. Ze hoopt zelf dat er vanuit het kabinet snel meer versoepelingen komen maar nu is dit volgens haar noodzakelijk. "Dit zegt de overheid en daar houden we ons aan maar we hopen dat we 15 juni weer een versoepeling krijgen."

Ik heb er echt onder geleden!" Veronique van Peperstraten

Zestig kilometer verderop in Hulst is er ook blijdschap. Cliënten van gehandicaptenzorg Tragel mogen daar nu ook bezoek ontvangen. Ook hier geldt: slechts één familielid. En daar is Veronique van Peperstraten heel erg blij mee. Haar zusje Els kan ze nu eindelijk weer bezoeken. "Ik heb er echt wel onder geleden hoor. Het is een klein beetje mijn dochter. Ik was vijftien toen ze geboren werd en ik thuis moest blijven om op te passen want we hadden een bakkerij. Dus ik heb haar van baby af helpen opvoeden. Dus ja, ik heb het er wel heel moeilijk mee gehad!"

Maatregelen verpleeghuizen

Vanaf 11 mei mochten 26 verpleeghuizen in Nederland voorzichtig bezoek toelaten bij wijze van proef, onder meer bij verpleeghuis Ter Reede aan de Koudekerkseweg in Vlissingen.

Vanaf vandaag mogen alle verpleeghuizen 'die er klaar voor zijn en voorbereid zijn' hun deuren beperkt openzetten, kondigde minister Hugo de Jonge afgelopen week aan.

Dat betekent dat iedere bewoner één bezoeker mag ontvangen. Als er een besmetting in het verpleeghuis is, blijven de deuren dicht. Uiterlijk 15 juni moeten alle instellingen weer 'een vorm van' bezoek kunnen ontvangen.