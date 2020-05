Istvan Bakx bakt koekjes en doet mee aan een quiz om de tijd door te komen

Istvan Bakx en zijn gezin maken de coronacrisis in Kaapstad mee (foto: Istvan Bakx)

"We gaan hier straks van level vier naar level drie. Nu mag ik alleen nog 's morgens buiten sporten. Straks mag dat de hele dag", vertelt Bakx, die onder contract staat bij Ajax Cape Town.

Bakx is persoonlijk blij met de versoepeling. Hij volgt de berichtgeving in het land goed. "De verwachting is dat het land een eventueel piek van het coronavirus wel aan kan, want er zijn hier relatief lage sterftecijfers in vergelijking met Europa, China of Amerika."

Statement

Wat de versoepeling voor het voetbal in Zuid-Afrika betekent, is nog niet bekend. "Deze week komt er een statement van de voetbalbond. Dan weten we meer." Volgens Bakx zijn er plannen om de competitie te hervatten op één plek in het land.

Voorlopig zit Bakx nog thuis in zijn appartement met zijn vrouw en twee dochtertjes. "We maken er het beste van. Straks gaan we nog koekjes bakken en vanavond doe ik nog mee aan een voetbalquiz."