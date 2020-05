'Als een corona-vaccin verplicht wordt, is het gedaan met het vrije Nederland'

Er wordt nu heel hard gezocht naar een vaccin tegen Covid-19. Wat gaat er gebeuren als het vaccin er is?

"Er zal natuurlijk een groep blij mee zijn en er zal een groep zijn die daar heel kritisch over is. Met name de groep die we de ex-vaxxers kunnen noemen. Dat zijn mensen die een negatieve ervaring hebben gehad met het vaccineren van hun kind en zich rot zijn geschrokken. Het zou heel fijn zijn als die mensen gehoord worden in Nederland. En ook dat zij begrip krijgen dat zij hun kinderen willen beschermen tegen iets waar ze ontzettend van geschrokken zijn."

Ex-vaxxers In Nederland zijn ex-vaxxers onder andere te vinden bij de Stichting Vaccinvrij (stichtingvaccinvrij.nl). In deze corona-crisis publiceert de stichting kritisch over Covid-19 en de corona-maatregelen die de regering neemt. Het zijn bijvoorbeeld mensen die in het verleden negatieve ervaringen hebben gehad bij het laten vaccineren van hun kinderen tegen infectieziektes. Veel van hun ervaringen zijn online te vinden. Volgens Léon gaat het om zo'n 10 procent van de Nederlandse bevolking.

Zal dat zo gaan of zal er - als er een vaccin is - toch een soort sociale druk ontstaan, zo van: 'Jongens, iedereen moet zich nu vaccineren, want alleen dan komen we van die coronamaatregelen af?'

"De censuur vanuit de media op genuanceerde, kritische, goed onderbouwde berichten is nog nooit zo groot geweest als nu. Een kanaal als YouTube - wat een vrij kanaal zou moeten zijn - verwijdert filmpjes. Facebook wordt schoongemaakt van zogenaamd nep-nieuws. Kritische artikelen worden weggehaald."

Maar ik vroeg u eigenlijk of u denkt dat er een vaccinatieverplichting komt in dit geval?

"Dat zou goed kunnen, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat we in een democratisch land leven waar iedere bevolkingsgroep zijn eigen keuze mag maken. Vrijheid voor het volk en democratie voor iedereen. Als een coronavaccin verplicht wordt, is het gedaan met het vrije Nederland."

Vaccinatie in een sporthal (foto: Omroep Zeeland)

Zou een vaccinatieplicht een reële optie zijn? Er is in het verleden vaker door partijen over gesproken in relatie tot de kinderopvang.

"Deze ziekte wordt gebracht als héél erg. We hebben grotere griepepidemieën gehad. Toen hadden we niet zo'n hysterische reactie. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar het vandaan komt."

Stel nu: er komt een vaccin. Veel mensen willen dan misschien dat er verplicht gevaccineerd zal worden. Maar ook veel mensen willen dat niet, mensen zoals u, of mensen met religieuze bezwaren. Hoe gaat dat uitpakken denkt u?

"Dat is een moeilijke vraag. Kijk, de media spelen veel in op de angst van mensen waardoor mensen die geen negatieve ervaring hebben gehad met vaccinaties gaan denken: 'Wat zijn dat toch voor rare mensen die niet gevaccineerd willen worden? Die moeten maar gewoon meedoen.' Kijk, weet je wat het is; waarom zijn de voorstanders eigenlijk bang als ze een vaccin hebben genomen? Dan zijn ze toch beschermd? Dat begrijp ik niet zo goed."

Maar verplicht vaccineren zou in Nederland wel echt iets heel nieuws zijn, want tot nu toe hebben we altijd keuzevrijheid gehad.

"Klopt. Als een coronavaccin verplicht wordt, is het gedaan met het vrije Nederland. En keuzevrijheid is van belang om als een vrij land te blijven bestaan. Dus verplichting is voor mij geen keus."