Hoop dat toiletten rond Veerse Meer voor pinksterweekend open gaan

Lonink wil voorkomen dat er komend weekend opnieuw overlast is van wildplassers en -poepers. Tijdens het Hemelvaartweekend was het prachtig weer en daardoor trokken veel dagjesmensen naar het Veerse Meer. Alleen zijn daar de toiletvoorzieningen vanwege het coronavirus nog gesloten. Gevolg? Waterschap Scheldestromen had hun handen vol aan het opruimen van ontlasting.

"Samen met de andere veiligheidsregio's hebben we er sterk op aangedrongen om de toiletvoorzieningen ook op recreatieparken en campings open te gooien. De minister heeft aangegeven dit mee te nemen en zo snel mogelijk met een besluit te komen. Het zou mooi zijn dat dit voor 1 juni gebeurt." Het gaat volgens Lonink alleen om toiletten, douches blijven vooralsnog gesloten.

Naast het opengooien van de toiletvoorzieningen aan het Veerse Meer, wil Lonink ook dat de grenzen met België opengaan voor dringende familiebezoeken. Samen met zes andere grensregio's heeft hij gevraagd dat schrijnende gevallen, zoals het bezoeken van zieke familieleden, zo snel mogelijk wordt toegestaan.

Woensdag neemt de minister het mee in een overleg met zijn Belgische collega. "Hopelijk is het donderdag zover. We hopen dat de ministers meer hun best gaan doen om dit op te lossen." Lonink verwacht niet dat de gesprekken ervoor zorgen dat de grens meteen open wordt gaat voor iedereen. "De Belgen houden vooralsnog vast aan 8 juni en dat is prima. We willen ook niet meteen overstroomd worden door Belgen. Laten we dit geleidelijk doen."

Overstroomd door Belgen

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland hebben maandagavond opnieuw overleg gehad over de maatregelen rondom het coronavirus. Aan het zogenoemde veiligheidsberaad deelt Jan Lonink namens Zeeland mee.

