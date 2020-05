Dit restaurant in Renesse had een vooruitziende blik en kocht robots voor in de bediening

Als je voor de robot gaat staan wordt je welkom geheten met "Hallo en welkom". De twee robots hebben twee dienbladen waar het personeel de bestelling op kan zetten. "De robots rijden dan naar de tafel om het daar te brengen. De mensen moeten het er dan wel zelf afhalen en eventueel lege borden en glazen terugzetten", zegt Hu.

Ver voor de coronacrisis al besteld

Haar vader, Shaosong Hu, zag de robots in China en het leek hem leuk ze ook in zijn eigen zaak in het zetten. Als speeltje en om extra 'handen' in te kunnen zetten, want ook dit restaurant heeft moeite voldoende personeel te vinden. "Ik heb het niet speciaal voor de coronacrisis gekocht, ver daarvoor heb ik ze al besteld. Maar nu komen ze ineens wel heel erg goed van pas in het restaurant", zegt hij.

Zo ziet het eruit als de robot aan jouw tafel komt (foto: Omroep Zeeland)

De horeca mag vanaf 1 juni officieel open, maar het restaurant van Hu blijft voorlopig nog dicht. Dat betekent dat de robots nog even mogen uitrusten. "Als er maximaal dertig mensen naar binnen mogen, dan is het voor ons niet rendabel. We hebben een buffet en om dat voor dertig gasten te maken kost te veel."

Robots gaan vanzelf naar de goede tafel

Zodra er meer mensen kunnen komen eten worden de robots ingezet in de bediening. "We kunnen een looproute instellen op de robots en ze dan vertellen naar welke tafel ze ermee moeten lopen", zegt dochter Leah Hu. "Als er iets mis zou gaan, dan kunnen we ze ook nog altijd met de hand besturen."

Wel op kruipsnelheid

De robots rijden nu op kruipsnelheid door het restaurant, maar dan is ook instelbaar. "Als je zo'n robot instelt dat hij heel hard gaat zullen natuurlijk de gerechten die erop staan en de borden en de glazen het niet fijn vinden. Die zullen er gegarandeerd afvliegen", lacht Leah.



De twee nieuwe medewerkers hebben nog geen naam gekregen, daar wordt nog over nagedacht.