Auto vernield na harde knal in Middelburg

Rond 00.20 uur werd de knal gehoord. Niet alleen in Middelburg, maar ook net daarbuiten, was de ontploffing te horen. Verschillende mensen maakten zich zorgen en belden 112.

De politie gaat ervan uit dat er een verband is tussen de vernielde auto en de harde knal. "Ook de eigenaar van de auto hoorde de knal. Toen hij naar buiten ging, zag hij dat zijn auto zwaar beschadigd was. De motorkap zat niet meer op de auto", zegt een woordvoerder van de politie.

Op welke manier de auto is beschadigd, onderzoekt de politie. "Mogelijk is dat gedaan met vuurwerk of een explosief." Volgens een buurtbewoner is er zwaar vuurwerk onder de auto gelegd.

Mensen die afgelopen nacht in de omgeving iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook komt de politie graag in contact met mensen die in de buurt van het Seispark wonen en camerabeelden hebben.