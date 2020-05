Geen promotie voor Kloetinge naar hoofdklasse

Spelers van Kloetinge op archiefbeeld (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge diende begin april een verzoek tot promotie in bij de KNVB. Door fusies, wijzigingen van wedstrijddagen en het verdwijnen van clubs in verschillende competitie kwam er een aantal plaatsen vrij in de hoofdklasse. Omdat er landelijk meerdere poules zijn op het niveau van Kloetinge werd een ranglijst gemaakt van de koplopers van alle eersteklassers. Daarop komt Kloetinge nu net te kort.

Kans op kampioenschap

Op het moment dat de competitie stopte, stond Kloetinge aan kop in de 1e klasse C. Met nog negen wedstrijden te gaan, had de club een voorsprong van twee punten op LRC uit Leerdam. Kloetinge wilde dolgraag promoveren en had ook al meerdere versterkingen gehaald met het oog op een terugkeer in de hoofdklasse.