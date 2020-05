Onzekere tijden voor vissers: 'Britten willen wateren sluiten'

Viskotters in de haven van Vlissingen (foto: Jan Daniels)

Gisteren werd in Brussel vergaderd over een hoofdpijndossier. Niet over het aanpakken van de coronacrisis, maar de Brexit. Een van de onderwerpen waar afspraken over gemaakt moeten worden is de visserij.

Als het aan Groot-Brittannië ligt, zijn buitenlandse vissers straks niet meer welkom om te vissen in hun wateren. Van Dalen hoopt dat de Britten onder druk gezet kunnen worden, omdat er wel veel vis en visproducten vanuit Groot-Brittannië naar de EU worden geëxporteerd.

Geen export als EU niet welkom is

In het radioprogramma Zeeland wordt Wakker legt Van Dalen uit dat de mogelijkheid bestaat dat de EU dreigt geen vis meer af te nemen als Groot-Britannië het verbod instelt. "Wij zeggen: onze vissers moeten toegang houden, dan kunnen jullie de export naar Europa van vis blijven doen."

Van Dalen ziet dat de Britten lever geen afspraken maken of overeenkomst sluiten. "Of alleen een overeenkomst voor de visserij. Als dat gebeurt, kunnen wij dat drukmiddel niet meer gebruiken. De situatie is zeer verontrustend."

In het radioprogramma gaat Van Dalen ook nog in op het verbod op pulsvissen. Hij noemt dat een onverstandige en oneerlijke beslissing, ook omdat dat er toen nog geen wetenschappelijk rapport was. Dat is er nu wel en daaruit blijkt dat het pulsvisverbod onnodig was.

'Niet eenvoudig om verbod pulsvisserij terug te draaien'

Volgens Van Dalen is het niet zo eenvoudig om de eerdere beslissing terug te draaien. Hij zegt dat het rapport binnenkort wordt besproken en in het najaar komt er een eerste evaluatie over de wetgeving. "Dan zeg ik: dan moeten we puls weer een kans geven."

De Europarlementariër denkt dat vissers, als het eenmaal zover is, weer snel kunnen overstappen. "Ik weet dat heel veel vissers hun pulsapparatuur in de opslag hebben gelegd in de hoop dat er nog eens betere tijden komen." Toch verwacht hij niet dat vissers snel weer kunnen switchen. "Het heeft een aantal jaren geduurd voordat we het besluit namen -helaas- om de puls te verbieden. Dus misschien kunnen we dat besluit over enkele jaren terugdraaien."

