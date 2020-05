Promotiefilm en autoluwe binnenstad moet Belg weer naar Sluis lokken

Koopzondag in Sluis tijdens de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemers in de gemeente Sluis snakken naar de toerist, in het bijzonder de Belg. Ze hebben berekend dat ze miljoenen mislopen nu de grenzen met België dicht zijn en de horeca gesloten moet blijven tot 1 juni.

'Welkom in Sluis'

Er is daarom een speciale taskforce opgericht, met onder meer ondernemers en ook wethouder Jack Werkman. Een concrete stap van die taskforce is een promotiefilm over en van Sluis. Werkman: "Onze boodschap: Mensen zijn weer welkom, het is hier veilig."

Tegelijkertijd blijft zoeken naar de balans. Aan de ene kant de economische belangen in een regio die erg afhankelijk is van de Belgische toerist. Aan de andere kant de gezondheidsbelangen, het moet en mag niet te druk worden in bepaalde plaatsen. Daarom is er bijvoorbeeld in het filmpje ook aandacht voor het achterland van de gemeente. Burgemeester Marga Vermue "Juist ook om de mensen te spreiden." De film zou volgens Werkman eind deze week klaar zijn en verspreid worden via spotjes en social media.

8 juni gaat de grens met België weer open, de horeca naar verwachting daar een week later. Er wordt dus een stroom van toeristen richting Sluis verwacht. Het wordt de grootste uitdaging volgens Vermue: "Hoe je extra mensen, 'traffic', toestaat en hoe je daar veilig mee omgaat."

Even veel tafels, meer ruimte

Eén van de oplossingen van het gemeentebestuur is meer ruimte op drukke plekken. Auto's worden daarom geweerd uit de binnenstad van Sluis tussen 12.00 uur en 22.00 uur. Parkeren op de Markt blijft wel toegestaan. Terrassen mogen uitbreiden, alleen qua oppervlak. Burgemeester Marga Vermue: "Als een café eigenaar bijvoorbeeld 20 tafels heeft, mag hij nu die 20 tafels ook neerzetten, met alle regels, zoals 1,5 meter afstand, die nu gelden. Dat betekent dat het terras dus groter wordt, niet dat de eigenaar meer tafels kwijt kan."

Strandpaviljoens mogen geen extra ruimte gebruiken. Vermue: "Het is niet de bedoeling dat zij bijvoorbeeld stoelen en tafels op het zand gaan plaatsen. Onze strandpaviljoens zijn al groot, soms wel 1000 vierkante meter, en kunnen dus voldoende stoelen en tafels kwijt."

Het Cadzandse paviljoen Dok 14 is dit jaar verkozen tot beste strandpaviljoen van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Speciale taak strandwacht

Een ander belangrijk punt zijn de stranden van Sluis. Vermue kijkt niet ontevreden terug op het hemelvaartweekend. "Het was niet te druk. Wat je wel ziet is dat mensen 100 tot 200 meter rondom de strandtenten een plekje zoeken en dan heb je een heel open stuk tot de volgende strandtent. Het zou mooi zijn als we ook op het strand voor wat meer spreiding zouden kunnen zorgen."

Vermue denkt aan het inzetten van hostesses, coaches: mensen die wijzen op de 1,5 meter regel en misschien strandgangers ook wat verder het strand op kunnen laten gaan. "Veere heeft met die coaches tijdens hemelvaart proef gedraaid. Ik wacht die resultaten af."

Wethouder Peter Ploegaert ziet ook wel een rol voor de strandwachten. "Zij kunnen ook een soort gastheer zijn. Wijzen op 1,5 meter afstand houden. Ik ga dat overleggen."