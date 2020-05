Twee jaar jeugd-tbs geëist voor hoofdverdachte dodelijke steekpartij Vlissingen

Dodelijke steekpartij Kasteelstraat Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast wil het OM dat de anderhalf jaar voorarrest wordt omgezet in jeugddetentie, zodat hij die dagen niet terug kan vorderen. Tot slot eiste de officier van justitie 15.000 euro smartengeld voor de broers en zussen van het overleden slachtoffer en 20.000 euro voor beide ouders.

De twee medeverdachten moeten op korte termijn ook voor de rechtbank van Middelburg verschijnen. De rechtbank doet 10 juni uitspraak in de zaak van de hoofdverdachte die vandaag voor de rechtbank verscheen.

In die bewuste nacht werd een 28-jarige man uit Vlissingen neergestoken in een woning. Daar waren behalve de toen 17-jarige hoofdverdachte, ook een 26-jarige man uit Goes en een 23-jarige vrouw uit Vlissingen aanwezig.

Hoofdverdachte berecht volgens het jeugdrecht

De destijds minderjarige hoofdverdachte is behandeld volgens het jeugdrecht. De twee jaar jeugd-tbs is geëist omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht en een behandeling nodig heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling, zo vindt het Openbaar Ministerie.

De 18-jarige jongen heeft al die tijd in voorarrest gezeten, de twee andere verdachten mochten hun proces in vrijheid afwachten. Op basis van het dossier lijkt het de rechtbank het meest waarschijnlijk dat de 18-jarige het slachtoffer met een mes in zijn buik heeft gestoken waarna hij overleed. De hoofdverdachte ontkent dat overigens.