Grote teleurstelling bij Kloetinge: 'Extra zuur dat we een doelpunt tekort komen'

Kloetinge stond bovenaan in de 1e klasse C, maar na de winterstop stagneerde met tien verliespunten de trein van trainer Marcel Lourens. Dat uiteindelijk dat promotie kost voor Kloetinge is pijnlijk zegt De Bruine. "Scherpenzeel, de koploper in een andere 1e klasse, stond qua doelsaldo gelijk met ons. Het is extra zuur dat dat ene doelpunt dan de beslissing brengt."

Kleine kans

De Bevelandse club stelde jaren geleden het plan '2020' op. Daarin stond dat ze in 2020 wilden promoveren naar de hoofdklasse. Ondanks dat dat nu niet lukt, blijft het plan ongewijzigd. "We gaan er volgend jaar extra hard ons best doen om direct te promoveren naar de hoofdklasse". vertelt De Bruine.

Kloetinge moet dus volgend jaar via de 1e klasse promotie naar de hoofdklasse zien af te dwingen. Toch is er nu nog een hele kleine kans dat de club volgend jaar in de hoofklasse speelt. "We kunnen alleen nog promoveren als een club in de hoofdklasse uit zichzelf zegt dat ze een stapje lager willen doen. Als dat zo is, zijn we daar uiteraard klaar voor", zegt De Bruine.