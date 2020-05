Sluiskil is intimidatie en drugshandel spuugzat

Politie onderzoekt een woning aan de Kanaalweg (foto: HV Zeeland)

Er zijn al maanden aanwijzingen van drugsoverlast. Vorige week werd een 42-jarige man aangehouden op verdenking van de verkoop van een halve kilo speed vanuit zijn woning aan de Goessepolderstraat. Eind april werd een 23-jarige Sluiskillenaar bij Rilland aangehouden, omdat hij 2 kilo hennep in zijn auto had liggen.

Huis verwoest

Het zijn volgens bewoners nog maar twee incidenten, maar is er al jaren meer aan de hand. "Kijk maar naar wat er in de nieuwjaarsnacht is gebeurd. Als je iets tegen de groep brengt blazen ze je huis op." De persoon wijst naar verschillende voorvallen bij oud en nieuw, waarbij een woning, het wijkcentrum en bushokjes werden verwoest. "Niemand durft daardoor openlijk te spreken over alles wat er gaande is."

Burgemeester Jan Lonink zegt in een reactie dat de invallen vanmorgen vooral bedoeld waren om bewijs te zoeken. Of die daadwerkelijk zijn gevonden, wil hij niet zeggen. Volgens Lonink is dit een langlopend onderzoek om een groep, die al lang problemen in het dorp veroorzaakt, in kaart te brengen. "Alles is in werking gesteld na de vele verwoestingen in de nieuwjaarsnacht. Toen was de maat vol."

"Bewoners voelen zich echt geïntimideerd."" Burgemeester Jan Lonink

In de voorgaande jaren probeerde de burgemeester om inwoners vooral overlast te laten melden, maar daar werd geen gebruik van gemaakt. "Bewoners voelen zich echt geïntimideerd."

Volgens de bewoners zijn het vooral jongens in de leeftijdsgroep tussen de 20 en 30 jaar en zijn er een paar leiders bij. Wat ze allemaal uitspoken is niet duidelijk, 'maar worden er aanhoudingen verricht, dan zijn ze er altijd bij betrokken'.

De hoop van de bewoners is er nu op gevestigd dat de aanhoudingen van vandaag een einde maken aan de overlast en intimidatie. "Ze moeten ze eens streng straffen, want nu staan ze vaak de volgende dag al op straat," aldus een bewoner die anoniem wil blijven.

Meerdere aanhoudingen en onderzoeken zijn volgens burgemeester Lonink de komende tijd niet uitgesloten.

