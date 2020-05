Boswachter Marijke is fan van de kraai: fantastische vogel, maar niet bij iedereen geliefd

Boswachter Marijke vangt een kraai op (foto: Marijke Lieman)

De boswachter geeft meteen toe dat de vogels voor overlast kunnen zorgen. "Het zijn wel de vogels die prullenbakken leeghalen en bij boeren de boontjes uit de grond pikken als die net opkomen. Het is een wel een lastige vogel."

Toch is Lieman fan van de kraai en spreekt in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker vol lof over het dier. "Het is een fantastische vogel, ze kunnen mensen herkennen en weten voor zie op moeten passen. Je kunt ze tam maken en van alles leren. Als een van de kraaien doodgaat, staan ze er met z'n allen omheen om afscheid te nemen, wat je ook bij olifanten ziet."

Het gaat volgens de boswachter niet alleen om het rouwverwerking. "Ze proberen te ontdekken: wat is hier de oorzaak van? Is het een roofdier of is er iets anders aan de hand? Om er op die manier van te kunnen leren."

Lieman weet nog niet of de kraai die zij opvangt het gaat redden. "Ik probeer het dier nu op te kalefateren met brokjes en water en hoopt dat hij het redt. Hij is alert, hij kon nog een beetje vliegen, maar ik heb nog niet kunnen achterhalen wat er echt met hem is. Dus ik geef hem nu rust en hou hem in de gaten."

Luisteraar Peter Looff uit Vlissingen beaamt dat kraaien bijzonder intelligente vogels zijn. "Ik had een kraai die een belletje in zijn kooi had. Als hij wat wilde hebben, gebruikte hij dat belletje." Looff ving het dier op sinds hij uit zijn nest was gevallen. "Ik was gek op dat beest."

Looff heeft het dier zo'n twintig jaar gehad en vertelt over de bijzondere band met het dier. "Ik heb de kraai zo'n twintig jaar gehad. Ik was nog vrij jong en m'n hele leven deelde ik met dat beest." De Vlissinger heeft nooit overwogen het dier terug in de natuur te zetten. "Hij was al heel gauw tam, kwam op m'n hand zitten, m'n schouder en m'n hoofd."