Zeeuwse in Australië: 'We hadden het moeten hebben van maart, april en mei'

Adrienne Verburg (foto: Adrienne Verburg1)

Verburg werkt in Australië met haar partner en zijn ouders op een 'cattle-station' (een groot veebedrijf met koeien) annex caravanpark met restaurant. Het bedrijf is gevestigd 'in the middle of nowhere', om boodschappen te doen moet Verburg drie uur rijden.

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het caravanpark al sinds eind maart stil, en dat is een tegenslag. "We hadden het moeten hebben van maart, april en mei." zegt Verburg.

De keuken van het bijbehorende restaurant kan nog wel draaien. Adrienne Verburg verzorgt daar maaltijden voor mijnwerkers die niet ver van het station geïsoleerd werken in een van de vele nikkelmijnen in het gebied.

Ook met het veebedrijf zitten de omstandigheden tegen, vertelt Verburg. Dat heeft niets te maken met corona, maar wel met de droogte. In West-Australië is al voor het derde jaar op rij maar een fractie van de gebruikelijke hoeveelheid neerslag gevallen. Voor de dieren is dus amper gras te vinden, en dus wordt gesproken over 'uitdunning van de veestapel'.