Mackintosh officieel benoemd tot wethouder Kapelle

Siwart Mackintosh officieel benoemd tot wethouder van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad stemde vandaag voor het aantreden van de nieuwe wethouder. Dat was nog even spannend, want de leden moesten de naam van Mackintosh opschrijven op een stemformulier. Burgemeester Fons Naterop grapte nog even dat de naam wel juist moest worden gespeld. Nadat de vergadering kort werd geschorst werd duidelijk dat het aantal stemmen genoeg was voor Mackintosh om als wethouder aan de slag te gaan. Hij haalde elf van de vijftien stemmen.

ChristenUnie Pierre Kruizinga stemde met een blanco stem tegen de benoeming van Mackintosch. Hij kan zich niet vinden in het opstappen van Damen. Ook bij andere gemeenteraadsleden heerste veel onduidelijkheid over het vertrek van Damen. Zij zagen het vertrek van Damen niet aankomen en hadden geen idee dat de politieke verhoudingen tussen hen en de oud-wethouder onder druk stond.

Verklaring Damen

CDA-raadslid Ernest Franken wil verder niet op het vertrek van Damen reageren en verwijst naar zijn verklaring, waarin hij aangeeft vanwege persoonlijke redenen en de politieke verhouding die volgens Damen onder druk staat, zijn taken niet meer voor de volle honderd procent kan uitvoeren.

Mackintosh heeft al wat ervaring als wethouder in Kapelle, hij verving Damen vorig jaar een paar maanden toen hij wegens ziekte afwezig was. Damen was sinds 2010 wethouder en zat de vier jaar daarvoor in de gemeenteraad. Maarten Hage neemt de plek van Mackintosh in als raadslid.