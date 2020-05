'Bekijk het landschap in een groter verband'

Kees Bos uit Koudekerke krijgt Zilveren Anjer (foto: Omroep Zeeland)

"Een heel bijzondere eer" noemt Bos de toekenning van de onderscheiding die sinds 1950 aan maximaal vijf mensen per jaar wordt uitgereikt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil daarmee de waardering uitdrukken voor 'hun bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur en natuur'. Op het moment zijn nog vier Zeewen in leven aan wie de Zilveren Anjer is toegekend.

Brief van prinses Beatrix

De onderscheiding zelf is overigens nog niet in Bos' bezit. Op 30 mei had de uitreiking door prinses Beatrix moeten plaatsvinden in het Paleis op de Dam in Amsterdam, maar door het coronavirus is die plechtigheid uitgesteld tot 2021. Kees Bos kreeg al wel commissaris van de Koning Polman op bezoek die hem een document bracht waarin staat waarom hij de Zilveren Anjer krijgt én een persoonlijke brief van prinses Beatrix.

De Landschapsatlassen van Walcheren en van de Oosterschelde waar de jury van het Prins Bernhard Cultuurfonds lyrisch over is, beschouwt Kees Bos zelf ook als zijn belangrijkste werken. Het waren ook enorme klussen waar vele jaren aan werd gewerkt.

Atlassen

In de Zeeuwse Kamer vertelde Bos dat hij al tijdens zijn werkzame leven als journalist en geograaf veel belangstelling had voor landschappen en ontwikkelingen daarin. Via zijn werk voor de jaarboeken van de heemkundige kring Walacria raakte hij steeds meer betrokken bij onderzoek. Jan-Willem Bosch, de initiatiefnemer van de Atlas van Walcheren, vroeg hem daarom om zijn medewerking.

Na de voltooiing van de Atlas van Walcheren in 2008 nam Bos zelf het initiatief voor de Landschapsatlas van de Oosterschelde. Ook daarvoor dook hij de archief in, op zoek naar kaarten en foto's om ontwikkelingen in beeld te brengen. "Dat toont de veranderingen, maar ook de waarde van het landschap. Het laat zien wat je ermee kan."

'Atlas helpt bij maken toekomstig beleid'

Beleidsmakers doen er volgens Kees Bos verstandig aan dat atlassen te raadplegen. "Het is begrijpelijk dat vanuit economische en planologische ideeën plannen worden gemaakt, maar zie het ook in groter verband." In het verleden is dat bepaald niet altijd gebeurd, met 'verrommeling van het landschap' tot gevolg.

Het is volgens Bos logisch dat zijn werk een vervolg krijgt. "Over 50 jaar ziet alles er weer totaal anders uit. Het is goed daar al over na te denken, en daar helpt de atlas bij..."