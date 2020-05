Duurzaam sportcomplex in Kapelle moet er zo snel mogelijk komen, maar tegen welke prijs?

Wethouder Jon Herselman in zwembad Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Kapelle op dinsdagavond kwam de aanbesteding van een nieuw sportcomplex met zwembad ter sprake. Na de aanbesteding is een passend bouwbedrijf gevonden die de klus wel wil klaren en dat stemt de gemeenteraad positief. Er was geen enkel geluid te horen tegen de komst van het sportcomplex.

'De grootste uitgave ooit voor Kapelle'

Toch had Gemeentebelang Kapelle nog aanvullende vragen aan wethouder Jon Herselman. De bouw valt 2,3 miljoen duurder uit. In het begin werd gesproken over een bedrag van 13 miljoen. André Schmid: "Zeker in deze onzekere tijden is het van belang om scenario's te maken met wat voor gevolgen de coronacrisis heeft en of we ons zo'n dure uitgave kunnen permitteren. Dit zou de grootste uitgave voor de gemeente Kapelle ooit kunnen zijn, dus we moeten alles goed afwegen." Toch benadrukte Schmid dat zijn partij voor de komst van het sportcomplex is.

Ook volgens gemeenteraadslid Pim van Dijk (SGP) kan de gemeenteraad niets anders dan 'ja' zeggen. "Ondanks het coronavirus moeten we nu doorzetten. Het bouwbedrijf heeft aangegeven met zoveel mogelijk met lokale aannemers te werken, dus dat zou zeker in deze tijd mooi zijn."

'We kunnen wel tegen een stootje'

Volgens wethouder Jon Herselman klopt het dat de bouw duurder uitvalt, maar zullen de jaarlasten van het complex wel naar beneden gaan. Aan het maken van coronascenario's wil Herselman niet toegeven. "We staan er financieel goed voor, dus kunnen wel tegen een stootje. We hebben gespaard voor dit complex. Scenario's maken met betrekking tot het coronavirus in verhouding met het sportcomplex is te prematuur."

Het Sportcentrum Groene Woud in Kapelle is aan vernieuwing toe. Zowel de zwembaden als de sporthal zijn 'op'. Op 6 oktober 2015 heeft de raad al ingestemd met het collegevoorstel om een onderzoek uit te voeren naar nieuwbouw van sportcentrum Groene Woud, inclusief sportgebouw Molenvate. Op 16 juni stemt de gemeenteraad over de komst van het sportcomplex.