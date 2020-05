Bijna vierhonderdduizend palingen uitgezet in Grevelingenmeer

Ruim een miljoen glasaaltjes zijn uitgezet in het Grevelingemeer (foto: Omroep Zeeland)

Het uitzetten van de jonge paling, ook wel glasaal genoemd, gebeurde vanuit de haven in Ouddorp. Daar werden ze geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid. Een aantal vissers heeft de paling in het meer geholpen.

De paling heeft hun leefgebied in het afgelopen decennium uitgebreid naar Europa. Met name in Frankrijk zijn er erg veel en is het voor jonge palingen lastig om te overleven. Daarom worden ze in de rest van Europa uitgezet.

De herbevolking van het Grevelingenmeer vormt het sluitstuk van de palinguitzet in 2020. In maart van dit jaar werden er ook al één miljoen uitgezet in het Veerse Meer. In 2018 was het Grevelingenmeer ook al een keer gastheer voor jonge paling.

Lees ook:

Glasaaltjes (foto: Omroep Zeeland)

Nageslacht

De jonge palingen die nu in het Grevelingenmeer zwemmen, hebben enkele maanden in een Nederlandse kwekerij gezeten om aan te sterken. Ze zijn uit riviermondingen in Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom. Van origine komen de palingen vanuit de Sargassozee voor de kust van Noord-Amerika, waar ze ook weer naar terugkeren als ze volwassen zijn. Daar planten alle palingen van de wereld zich voort.