Veel overlastmeldingen tijdens coronatijd bij meldkamer politie

Niet-thuiswerker Marit de Bruijn aan het werk in de meldkamer (foto: politie)

In 2016 verhuisde Marit de Bruijn vanuit Brabant naar Middelburg, waar ze met veel plezier woont. Vanaf het begin van de coronaperiode was het duidelijk dat ze niet thuis kon werken. "Het is onmogelijk om mijn werkzaamheden thuis uit te voeren", aldus Marit. "Los van de techniek, werken wij, als aanname- en uitgiftecentralisten, continu samen. Vanuit een eventuele thuiswerkplek zou dit niet mogelijk zijn."

Wat vind je er zelf van dat je naar je werk moet tijdens deze crisis?

"Ik ben er eigenlijk heel blij mee dat ik gewoon naar mijn werk toe kan. Ik vind het fijn om mijn collega's gewoon te kunnen zien en niet aan huis gekluisterd te zijn. Op dit moment mogen we wel maar met het minimaal aantal centralisten op de werkplek zijn, om de kans op eventuele besmetting zo laag mogelijk te houden."

Heb je al met corona te maken gehad op de werkplek?

"Nee, gelukkig zijn mijn collega's en ik (nog) niet besmet geraakt met het coronavirus. We ontsmetten op dit moment onze werkplek bij iedere dienstwissel en de afstand tussen iedere centralist was al meer dan 1,5 meter. Bij het controleren van een melding hebben wij wel een speciaal corona-uitvraagprotocol, om zo de kans op besmetting voor de collega's op straat zo laag mogelijk te houden."

Ben je bang om besmet te raken door het virus?

"Ik ben niet bang om besmet te raken. Ik denk zelf dat de kans om het op mijn werkplek op te lopen ook nihil is. Collega's die koorts- of verkoudheidsklachten hebben, mogen op dit moment ook niet op de werkvloer zijn."

Krijg je andere meldingen binnen in deze tijd?

"Anders niet, wel is het wennen dat in het weekend de nachtdiensten over het algemeen opvallend rustig zijn. Normaal kan dat een enorm drukke, hectische dienst zijn. Ook tijdens het paasweekend en het Hemelvaartweekend, wat normaal gesproken veel toeristen trekt met de nodige meldingen, waren het nu erg rustige diensten."

Is daar nog iets opvallends in, in het soort meldingen?

"Heel veel overlastmeldingen. We krijgen de ene naar de ander melding binnen van buurtbewoners die melden dat er te veel bezoek bij de buren binnen zit, dat de jongeren op straat geen 1,5 meter afstand houden of dat er te veel mensen in een supermarkt lopen."

Is je werk veranderd door de crisis?

"Mijn werk op zich is niet veranderd, wel de meldingen die wij ontvangen zoals ik hierboven schetste."

Hoe is de sfeer op het werk?

"De sfeer is goed. We proberen het onderling ook gezellig te maken tijdens de dienst en als de mogelijkheid er is eten te bestellen om de lokale ondernemers te steunen. Eigenlijk is iedere centralist blij om gewoon naar het werk te komen, alleen een bezoekje van de politie eenheden op straat mag op dit moment even niet."

Jullie gaan begin juni met de meldkamer verhuizen naar Bergen op Zoom. Zie je daar tegen op?

"We werken al heel lang naar dit moment toe, het is zeker spannend om twee meldkamers samen toe voegen. Ik zie er niet tegen op en heb er juist wel zin in, een splinternieuwe meldkamer met alle collega's samen op een locatie. Maar natuurlijk is het jammer dat ik niet meer lopend of op de fiets kan stappen om naar mijn werk te gaan."