'Terrorbuizerd' valt hardloper aan bij Krabbendijke: 'Ik kreeg ineens een klap op mijn achterhoofd'

De verwondingen die Mattheo van Koeveringen opliep door de aanval van de buizerd (foto: Mattheo van Koeveringe)

"Dat verwacht je niet zomaar", zegt Van Koeveringe over de aanval van het dier. "Ik was gewoon aan het hardlopen en kreeg ineens een klap op mijn achterhoofd. Ik voelde en zag dat er bloed aan mijn hand zat." Hij zag de vogel daarna wegvliegen. "Hij ging in een hoogspanningsmast zitten en toen ik verder liep, daalde hij nog een keer en raakte hij me weer."

Van Koeveringe belde zijn vader om te vragen of hij hem kon komen ophalen. "Als ik naar huis moest, zou ik weer onder hem door moeten en daar had ik geen zin meer in. Hij heeft echt flinke klauwen en op mijn hoofd zitten echt schrammen", vertelt een geschrokken Van Koeveringe. "De huisartsenpost raadde mij aan om toch maar even een tetanusprik te halen. Dat ga ik vanmiddag doen."

De buizerd die Van Koeveringe aanviel (foto: Mattheo van Koeveringe)

'Het is echt heel eng'

In de omgeving van Oostdijk zitten volgens Van Koeveringe wel vaker roofvogels. Hij denk dat de buizerd die hem aanviel een nest had in een van de bomen aan de dijk. "Ik denk dat het een buizerd is, voor een valk is hij veel te groot." Hij adviseert aan andere hardlopers voorlopig niet aan het begin van de Gentmansdijk te komen. "Ik vermijd deze terrorbuizerd in ieder geval even."

Onder het bericht dat Van Koeveringe op Facebook plaatste, is te lezen dat meer mensen last hebben gehad van de vogel. "Mij heeft hij niet verwond, maar hij scheerde wel vier keer rakelings over mijn hoofd. Het is echt heel eng", schrijft een vrouw die ook kennismaakte met de 'terrorbuizerd'.