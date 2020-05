Rechtbank wil achterstand door coronacrisis met man en macht wegwerken

De rechtbank in Middelburg heeft nog geen cijfers paraat over hoe groot de achterstand precies is, zegt persrechter Susanne Tempel. "Wel is duidelijk dat strafzaken afgelopen weken niet inhoudelijk behandeld zijn. Juist bij dat soort zaken ben je namelijk afhankelijk van veel dingen. Iemand die vastzit kan niet zelf naar de rechtbank komen en heeft ook geen telefoon. En gevangenissen zijn ook beperkt in tijd en ruimte om videoverbindingen te maken met de rechtbank."

Sinds vorige week mogen verdachten weer naar een zitting in de rechtbank komen. Maar dan nog kan je niet zo veel zaken op een werkdag behandelen als voor de crisis, vanwege de nog geldende coronaregels.

Lex Lensink van de Orde van Advocaten Zeeland/West-Brabant (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk klonken afgelopen tijd kritische geluiden van advocaten over de gang van zaken in de rechtbank. Er kon wel erg weinig. Ook volgens deken Lex Lensink van de Orde van Advocaten Zeeland/West-Brabant had er wel iets meer gekund. "Als je de ruimtes van de rechtbank bekijkt, dan denk ik dat er iets te veel in een kramp geschoten is door de rechtbank. Men had meer ruimte mogen, misschien zelfs wel moeten, maar ook kunnen bieden."

Verbetering

De Orde van Advocaten Zeeland/West-Brabant die zo'n duizend Zeeuwse en Brabantse advocaten vertegenwoordigt, vindt wel dat de situatie sinds twee weken verbeterd is. "Fysieke zittingen vinden weer mondjesmaat plaats. Er kan gelukkig weer meer."

In de rechtbank van Middelburg worden tafels en stoelen extra schoongemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Strafrecht en familie- en jeugdrecht hebben volgens Tempel prioriteit bij de rechtbank als het gaat om het hervatten van fysieke behandelingen. "Hier spelen de grootste belangen. Wordt je kind wel of niet uit huis geplaatst? Bij dat soort zaken wil je ook als rechter mensen in de ogen kunnen kijken."

Pensionado's teruggeroepen

Om de groeiende stapel aan zaken die nog behandeld moeten worden weer te laten krimpen, heeft de rechtbank verschillende oplossingen bedacht. "We gaan de openingstijden verruimen zodat we de zittingen meer kunnen verspreiden over de dag. Verder vragen we rechters die met pensioen zijn of ze tijdelijk terug willen komen. Ook kunnen rechters bijspringen die in een rechtsgebied werken waar veel zaken wel zijn doorgegaan, zoals bestuursrechters. Tenslotte vragen we parttimers of ze meer uren willen werken."

Volgens Lensink zijn de advocaten er klaar voor. "Zittingen tot half negen 's avonds zijn geen probleem. Het zal nog wel even duren voordat de achterstand is weggewerkt, wij werken er graag aan mee om dit snel vlot te trekken."

Ook in de rechtbank geldt de anderhalve meter regel (foto: Omroep Zeeland)

Voor de rechtspraak is het belangrijk dat het publiek de zaken kan volgen. Bijna alle zittingen zijn normaal gesproken toegankelijk voor publiek. Door de nog geldende coronaregels blijft het publiek voorlopig niet welkom.

Publiek toelaten is lastig

Toch probeert de rechtbank er alles aan te doen om dat enigszins te compenseren volgens Tempel. "Publiek toelaten is lastig nu, er mag maar een beperkt aantal mensen in de rechtszaal om voldoende afstand te kunnen bewaren. De pers is wel altijd in de mogelijkheid gesteld om zaken te volgen. Ook publiceren we vaker uitspraken op internet zodat mensen kunnen lezen wat een rechter heeft beslist en waarom."