Coronacrisis treft Terneuzense uitkijktoren, wedstrijd stilgelegd

Terneuzen moet een nieuwe uitkijktoren krijgen (foto: site Icoon Terneuzen)

De uitkijktoren moet een herkenbaar icoon van Terneuzen worden, dat toeristen naar de stad trekt. "Parijs heeft de Eiffeltoren, Rotterdam heeft de Euromast en nu willen wij ook een eigen icoon", zei Van Hulle eerder.

Meer dan driehonderd Terneuzenaren gaven hun mening over de bouw van een nieuwe uitkijktoren op de Westpier. Voor het ontwerp van de toren is een wedstrijd uitgeschreven. Architecten en ontwerpers konden tot 30 april hun ideeën insturen. Dat is nu met een jaar verlengd.

Pauzestand

"We zetten het nu even in de pauzestand", zegt Van Hulle. "We hopen dat er geen afstel komt, maar alleen uitstel. Het zijn nu onzekere tijden en een crowdfundingsactie bij de bedrijven is nu niet gepast. Ze hebben het al moeilijk genoeg."

