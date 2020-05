Zijn jongeren uit het buitenland dé oplossing voor het personeelstekort in de techniek?

Het initiatief komt van vier Zeeuws-Vlaamse bedrijven, waaronder chemiebedrijf Dow en de technische opleiding van mbo-instelling Scalda. Ze hopen dat scholieren uit het buitenland naar Zeeland willen komen en hier in de regio hun opleiding willen afronden door middel van een stage bij een fabriek of ander technisch bedrijf. Als ze hun stage hebben afgerond en interesse hebben om te blijven, kunnen ze hun vervolgopleiding bij Scalda volgen op mbo-niveau.

De Nederlandse taal en huisvesting

Het is niet het eerste plan om het tekort aan personeel in de technische sector op te lossen. Daar is projectleider Jean-Paul Leenknegt zich van bewust. "Dit plan is anders omdat we naar jongeren kijken, het onderwijs erbij betrekken en ook de wensen van de procesindustrie meenemen."

Momenteel wordt gekeken of dit allemaal haalbaar is. "De jongeren spreken geen Nederlands dus daar moeten we een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld een goede taalcursus. Bovendien moeten we ook naar huisvesting voor de stagiairs kijken", aldus Leenknegt.

"Als het haalbaar is, hopen we de eerste studenten in het schooljaar 2021/2022 te verwelkomen."" Jean-Paul Leenknegt, projectleider

De initiatiefnemers nemen een jaar de tijd voor het onderzoek. Vanwege het coronavirus duurt het volgens Leenknegt allemaal wat langer dan verwacht. "We zoeken contact met mbo-scholen in het buitenland, maar daar kun je op dit moment niet naartoe. Die bezoeken zijn allemaal uitgesteld." Het duurt dan ook even voordat de eerste buitenlandse, technische stagiaires in Zeeland rondlopen. "Als het onderzoek uitwijst dat het haalbaar is, hopen we de eerste studenten in het schooljaar 2021/2022 te verwelkomen."

Spanje, Portugal en Frankrijk

Met een financiële bijdrage van de provincie en het bedrijfsleven, willen de initiatiefnemers scholen in het buitenland aanschrijven en bezoeken en daar Zeeland promoten. Ook informeren ze de studenten over de mogelijkheden in de regio en verdere scholing.

Scalda heeft al connecties met scholen in de betrokken landen, vandaar dat de eerste gesprekken met scholen in Spanje, Frankrijk en Portugal al gevoerd worden. Daarnaast wordt nog naar andere landen gekeken.

