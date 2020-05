Een roman, 'want politiek is helemaal niet saai'

Boek van de Thoolse griffier Wilma Antes (foto: Wilma Antes)

Wilma Antes uit Goes werkt al jaren voor de gemeente Tholen. Als raadsgriffier ondersteunt ze gemeenteraadsleden en zit ze op de eerste rang bij alle gebeurtenissen. "Politiek is helemaal niet saai!" weet ze uit ervaring. Volgens Antes denken veel mensen dat omdat ze slecht op de hoogte zijn of dat ze het ontbreekt aan kennis over wat er precies gebeurt en hoe het werkt. "Ik dacht: daar moet ik iets mee." Dat 'iets' werd dus '(Een) goede raad is duur'.

Worstelen met dossiers

Een roman over gemeentepolitiek ligt niet meteen voor de hand. "Maar dat vind ik juist leuk." zegt Antes. "Op een simpele manier kun je in een roman van alles uitleggen zonder dat het saai is. Ik kan erin ook laten zien hoe politici vaak worstelen met dossiers. Dat zullen veel mensen herkennen."

'(Een) goede raad is duur' speelt in de fictieve Limburgse gemeente Roodenbeek. Wilma Antes koos daarvoor om ze als geboren Limburgse de cultuur er goed kent. Bovendien wilde ze vermijden dat mensen op zoek zouden gaan naar personages uit Tholen, de gemeente waar ze al veertien jaar werkt.

'Echt niet over De Spetter!'

"Ik heb echt geen Tholenaren geportretteerd." bezweert ze. Het 'dossier zwembad' in de roman is dus geen verwijzing naar het debacle rond het Thoolse zwembad De Spetter. "Toen ik mijn roman schreef was er nog geen sprake van die affaire." Ze koos voor een dossier over een zwembad omdat in veel gemeenten daarover gedoe is. Dat geldt ook voor kwesties rondom een bibliotheek en de aanleg van een kunstgrasveld die ook in het boek worden behandeld.

De smaak te pakken

'(Een) goede raad is duur' is begin maart verschenen. De officiële presentatie ervan viel door de coronacrisis in het water, mogelijk wordt dat nog ingehaald. Antes denkt ondertussen over een volgend boek, want ze heeft de smaak van het schrijven te pakken gekregen.