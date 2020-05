Drie Terneuzenaren aangehouden in onderzoek naar drugshandel

(foto: Omroep Zeeland)

In de woning in Axel vond de politie ongeveer honderd gram wiet en bijna vijftig gram speed. De bewoonster van het huis wordt ook gezien als verdachte in dit onderzoek. Zij wordt op een later moment verhoord door de politie.

In de vriezer van de woning in de Van Canfortstraat in Terneuzen vonden agenten bijna 800 gram speed. In dit pand werden meerdere kamers verhuurd. Een van de twee mannen die in dit pand werd aangehouden, had tijdens zijn arrestatie nog wat cocaïne en wiet op zak.

De politie gaat de drie mannen verhoren. Het onderzoek naar de handel in drugs gaat voorlopig nog door, meldt de politie.

Sluiskil

Gisteren werden in Sluiskil ook al meerdere invallen gedaan in een onderzoek naar onder andere drugshandel. Dat gaat om een ander onderzoek dan waarin vandaag de arrestaties zijn verricht.

