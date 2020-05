Zeeuwse en Belgische industriële reuzen gaan samen de strijd aan met CO2-uitstoot

North Sea Port

Op die manier kan in het havengebied de uitstoot van koolstofdioxide met dertig procent worden verlaagd, denken de deelnemers. Een ambitieus plan, geeft ook Joost van Dijk, programmadirecteur Smart Delta Resources (het bedrijf dat het consortium leidt) toe. "Maar tegelijkertijd kan het ook en moet het ook", aldus Van Dijk.

Dat moeten heeft alles te maken met de klimaattransitie. De industrie wil daar zijn steentje aan bijdragen, zegt Van Dijk: "We zullen ook wel moeten, want anders dan redden we het zeker niet om klimaatneutraal in 2030 te zijn."

Om dat voor elkaar te krijgen, begint het consortium met een haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek richt zich met name op wat de technische, economische en juridische aspecten van het plan zijn, maar ook praktische aspecten als waar de afgevangen CO2 opgeslagen kan worden.

Opslag in Noordzee

Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gedacht om de koolstofdioxide op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. "De afstand tussen Zeeland en dat soort velden is best wel groot", legt Van Dijk uit. Daarom wordt er in de haalbaarheidsstudie bijvoorbeeld gekeken of de CO2 via een pijpleiding vervoerd kan worden naar de haven van Rotterdam en dan door naar de gasvelden, of bijvoorbeeld per schip rechtstreeks.

Het haalbaarheidsonderzoek moet eind dit jaar klaar zijn. De Carbon Capture & Utilisation/Storage (CCUS), zoals het programma officieel heet, moet in 2030 helemaal aangelegd zijn, al zouden de eerste bedrijven volgens de programmadirecteur over twee jaar al kunnen beginnen met het afvangen van CO2.