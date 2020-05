Marie-Paule Herman droomt in Hongkong van weer tripjes mogen maken

Marie-Paule Herman

Marie-Paule Herman is min of meer gewend geraakt aan de onrust in Hongkong na een jaar van felle protesten. "Je leert ermee omgaan." zegt ze. "Je weet dat je op zondagmiddag niet naar bepaalde districten moet gaan en dat je niet zoals de actievoerders in het zwart gekleed moet gaan. Ik trek dus maar wat oranjes aan."

Maar vandaag was dus zeer heftig. En dat net nu het coronavirus in Hongkong onder controle lijkt en er sprake van is dat zeer strenge maatregelen worden versoepeld. Marie-Paule Herman verwacht dat binnenkort wordt bekendgemaakt dat onder meer de strikte reisbeperkingen worden teruggeschroefd. "Het zou wel heel fijn zijn weer een klein tripje te kunnen maken."

Een kippenkot

Ze hoopt ook dat minder verplicht thuis moet worden gezeten. In de overvolle wereldstad Hongkong is dat geen doen. De ruim 7 miljoen inwoners die samenleven op een oppervlakte van amper Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren bij elkaar zijn heel kleinbehuisd. "Ik heb een appartement en noem het maar 'een kippenkot'."