Leerlingen krijgen dit jaar vaker het voordeel van de twijfel, maar niet iedereen gaat over

Vanwege het coronavirus hebben scholen de afgelopen maanden op een andere manier les gegeven. Om leerlingen daar niet de dupe van te laten worden, geven Zeeuwse middelbare scholen aan coulanter te zijn voor zogenoemde bespreekgevallen. Normaal gezien gaan leerlingen over, blijven ze zitten of zijn ze bespreekgevallen als ze net niet over zouden gaan. Nu geven de Zeeuwse scholen aan alle leerlingen te bespreken die niet overgaan. "Ik verwacht dat er wat meer leerlingen overgaan dan normaal gezien", aldus Floor van Lamoen ,afdelingshoofd op het Ostrea Lyceum in Goes.

Op het Ostrea Lyceum wordt er anders gekeken naar leerlingen die naar hun examenjaar gaan dan bijvoorbeeld naar brugklassers. "We gaan wat preciezer kijken of het goed gaat met de leerling die volgend jaar examen zou moeten doen dan bijvoorbeeld naar tweedeklassers. Die hebben nog een heel traject voor zich waar ze van alles kunnen verbeteren." Een examenleerling heeft die tijd niet in het examenjaar.

Lege kapstokken van het Ostrea Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Het systeem dat ze toepassen op het Ostrea Lyceum is in grote lijnen het beleid van alle Zeeuwse middelbare scholen. Zo gaan er bij het Pieter Zeeman in Zierikzee meer leerlingen over, maar krijgen sommigen een taak mee om bepaalde vakken te herstellen. Het Zwincollege in Oostburg zegt ook te kijken naar zaken als inzet en hoe de leerling het deed voor de coronamaatregelen. Zij geven ook aan, net als sommige andere scholen, dat de leerling zelf of de ouders er voor mogen kiezen om de leerling toch niet te laten doorstromen naar het volgende jaar.

Op het Ostrea Lyceum is in het paasrapport al aangeven of een leerling waarschijnlijk over zou gaan of niet. Dat wordt nu als basis gebruikt. Leerlingen die er slecht voor stonden, konden extra lessen volgen en extra toetsen maken om hun cijfers te verbeteren.

Volgend jaar een risico

Met de extra coulance die scholen toe gaan passen is er wel een risico dat er leerlingen doorstromen naar het volgende jaar die daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Dan is meesstal niet mogelijk om ze alsnog terug te zetten. Dan moet er ander maatwerk geleverd worden: bijvoorbeeld meer begeleiding, volgend jaar overdoen of als het kan nog een vak laten vallen.

Leeg klaslokaal van het Ostrea Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Mondia Scholengroep op Walcheren heeft laten weten vandaag geen antwoord te kunnen geven op de vraag hoe zij omgaan met kinderen een jaar over zouden moeten doen. Het Lodewijk College in Terneuzen heeft nog niet gereageerd.