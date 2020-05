Onbegrip bij Zeeuwse poolcafés: waarom mogen poolcafés overal open, behalve in Zeeland?

(foto: Omroep Zeeland)

Toen het bericht kwam dat de horeca weer open mocht op 1 juni, was er een opluchting bij Van Rossum. Hij had al in gedachten hoe hij veilig mensen toe zou kunnen laten in zijn poolcafés, waar volgens hem mensen makkelijk voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Maar toen kwam na navraag een e-mail van de gemeente Middelburg. Volgens een besluit bij de Veiligheidsregio moet zijn zaak tot zeker 1 september dicht blijven.

"Ik speel al heel mijn leven pool, maar het blijft natuurlijk een spelletje," zegt de eigenaar van The Roadhouse." En zo zagen ze het ook in de rest van Nederland, waar pool- en snookercafés wel open mogen vanaf 1 juni. "Het is echt rollercoaster van emoties," aldus van Rossum.

Besluit komt weer op tafel

De Veiligheidsregio zegt in een reactie dat er donderdag toch nog een keer vergadert wordt over het besluit. Dan wordt ook besloten of de pool- en snookercafés toch eerder open mogen.