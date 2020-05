Geen judolessen in de zaal, maar op het strand

"Wij hebben gelukkig een strand in de buurt", zegt Mulder. Toen hij hoorde dat op 28 april buiten les gegeven mocht worden, is hij gelijk begonnen met het inplannen van lessen op het strand. Vooral bij de volwassenen een groot succes. "Die groep is de afgelopen weken heel erg gegroeid, dus zij vroegen al of we dit niet vast kunnen aanbieden", vertelt Mulder.

Veiliger

De trainingen op het strand zijn ook niet onveiliger dan in de zaal. Door het zachte zand komen de kinderen beter neer. Aan de andere kant zitten er volgens Mulder ook weer nadelen aan. "Soms zie je dat er bijvoorbeeld zand in hun ogen zit of dat het wat schuurt. Daarentegen zijn we gewoon lekker buiten en ik word ook een keertje bruin", grapt Mulder.

Strandtrainingen werden al voor de coronacrisis door sportschool Geelhoed gedaan. Nu doen ze het extra vaak, omdat de zaal dicht is. Het strand biedt dus een mooie oplossing voor de leden. "Als je nu ook ziet hoe lekker weer het is. Nog geen één strandtraining is afgelast. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uiteindelijk toch liever in de zaal sta", zegt Mulder.