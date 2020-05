Noodoplossing voor de boeren: zoet water per schip naar de akker

Via de tanker wordt er zoet water gepompt in de container die dat naar de boer brengt (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb een schip laten komen dat zoet water lost en wij brengen het naar de boer", vertelt Houmes. Aan het begin van de avond arriveerde de tanker via het Veerse Meer bij de Veerse Gatdam. De komende twintig uur pompt de tanker het zoet water naar verschillende containers. Die worden dan op hun beurt naar het akkerland gebracht.

"Dit is nu al de derde keer dat we het doen. Deze tanker pompt water uit het Hollands Diep op en lost het later dan hier weer", vertelt Houmes.

Initiatiefnemer Wim Houmes over hoe hij zoet water richting de boeren brengt

Deze oplossing van Houmes is de laatste tijd steeds meer in trek bij de boeren. Het is alleen niet goedkoop en de hoeveelheid water is lang niet wat een boerenland nodig heeft. "Het schip heeft 2.300 kuub water bij. We hebben nu voor ongeveer twaalf hectare water mee, dus eigenlijk is dat voor een boer heel weinig", zegt Houmes.

Dus ook met deze manier van besproeien, blijft het overleven voor de boeren. Voor Houmes en de boeren blijft één ding duidelijk: regen blijft de goedkoopste manier om je gewas te laten groeien. "Als er geen planten groeien, kunnen ze niet oogsten en dan hebben ze ook geen inkomen. Dit zijn gewoon noodscenario's eigenlijk", zegt Houmes.

Lees ook: