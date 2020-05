Goedemorgen! Sporten, droogte en scholierenvervoer

Dat goede nieuws was er nog niet voor de Zeeuwse poolcafés. In heel het land mogen die cafés weer open om een balletje te stoten, behalve in Zeeland. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een poolcafé een binnensportlocatie en moeten ze daarom nog even dicht blijven. "Het is echt rollercoaster van emoties," aldus van Rossum, eigenaar van een poolcafé in Middelburg. De heeft aangegeven het besluit vandaag nog eens tegen het licht te houden.

Poolcafé blijft ook na 1 juni dicht (foto: Omroep Zeeland)

Dat er binnen nog even niet gesport mag worden, betekent overigens niet dat iedereen stilzit. Sportclubs maken gretig gebruik van de mogelijkheid om samen buiten te mogen sporten. Zoals op het strand in Vlissingen waar gisteravond een judotraining werd gegeven.

Klein fruit

Slecht nieuws was er ook gisteren voor de boeren en de natuur: er dreigt een watertekort in Nederland omdat het maar niet wil regenen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de Zeeuwse fruitteelt, waar de appels en peren kleiner zijn dan normaal. En voorlopig lijkt de situatie zich niet te verbeteren..

Sommige boeren gaan daar dan weer op een geheel eigen manier mee om. Je kan namelijk ook zoet water per schip naar Zeeland halen. Een kostbare hobby, maar helaas noodzakelijk. Gisteravond kwam er een derde schip met zoet water uit Hollands Diep aan in Zeeland.

Via de tanker wordt er zoetwater gepompt in de container die dat naar de boer brengt (foto: Omroep Zeeland)

Ten slotte heeft het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, een nieuw bestuur aangewezen. In dat bestuur zit een Zeeuw: Pieter Regoort uit Terneuzen. In juli treedt hij aan.

Leerlingenvervoer

Een onderwerp waar hij zich waarschijnlijk het liefst nu al boos over wil maken, is het leerlingenvervoer op Schouwen-Duiveland. Connexxion heeft namelijk aangegeven te willen snijden in het leerlingenvervoer naar de Pieter Zeemanschool, de enige middelbare school in de gemeente. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland vindt dat in ieder geval onacceptabel.

Goed hydrateren in de zon, geldt ook voor lepelaars (foto: Rianne Geelhoud)

Weer

Vandaag is het opnieuw zonnig en vrijwel onbewolkt. Er staat een matige noordoostenwind en daarmee wordt het niet zo warm met middagtemperaturen van 17 à 18 graden aan zee, tot 21 graden landinwaarts.