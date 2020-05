Dubbel gevoel bij sportscholen: 'Hadden liever al op 1 juni open gegaan'

Met gewichten aan de slag tijdens bodypump. (foto: Omroep Zeeland)

Goed nieuws voor de sportschoolhouder, al heeft Andrea Verberkmoes, eigenaar van sportschool Happyfit in Vlissingen, toch een dubbel gevoel over het besluit. "Jammer dat we pas op 1 juli open gaan, ik had liever op 1 juni alweer de deuren geopend. Maar het is honderd keer beter dan pas in september."

Op dit moment kunnen klanten van haar sportschool wel al bij Verberkmoes terecht, maar alleen buiten op de parkeerplaats. Ondanks het lekkere weer staan staan de mensen volgens de sportschoolhoudster te springen om weer naar binnen te gaan. "Binnen hebben we veel meer mogelijkheden en nu hebben we geluk met het mooie weer, maar stel je voor dat het gaat regenen."

Geen klantenverlies

Nog iets meer dan een maand dus voordat ze de deuren weer mag openen. Dat redt Verberkmoes ook wel weer. "We moeten het nog even uitzingen, maar gelukkig zijn de meeste klanten ons trouw gebleven en hebben ze hun abonnement niet opgezegd. Ook omdat we nu een alternatief programma buiten hebben."

